В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта

«Известия»: в аэропортах Москвы с 10 ноября впервые ввели режим повышенной угрозы теракта

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов. Об этом в среду, 16 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в документе за подписью врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.

Источник издания в одной крупной авиакомпании подтвердил получение такого письма. В Шереметьево и Домодедово заявили газете, что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково на запрос издания не ответили.

Кроме того, третий уровень безопасности также был введен в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сказал изданию источник в крупной российской авиакомпании. Представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию, указав, что Пулково в полном объеме выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли сообщила, что российские компании-перевозчики и аэропорты в Центральном и Южном федеральных округах начали ежедневно отчитываться о безопасности. В связи с введением режима повышенной готовности на данных территориях Росавиация обязала руководителям подразделений каждое утро к 6:00 предоставлять отчет «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Нововведение вступило в силу с 25 октября и будет действовать «до отмены поручения».