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18:03, 16 ноября 2022Путешествия

Россиянам предложили слетать в ОАЭ за 17 тысяч рублей

АТОР: авиабилет из Москвы в Абу-Даби в ноябре обойдется россиянам в 17 тысяч рублей

Фото: Carlvic Lim / Unsplash

Российским туристам предложили слетать в ОАЭ в ноябре за 17 тысяч рублей — авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi объявила об открытии нового маршрута из Абу-Даби в Москву. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, осуществлять перелеты из Москвы в Абу-Даби и обратно перевозчик начнет с 18 ноября. Уточняется, что в настоящее время Air Arabia летает только в аэропорт курортного эмирата Шарджа из Москвы, Уфы, Казани и Екатеринбурга.

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Стоимость авиабилетов по новому маршруту в конце ноября стартует от 17,9 тысячи рублей без багажа. За багаж придется дополнительно доплатить 900 рублей. Обратный билет обойдется россиянам от 22,8 тысячи рублей без багажа и от 23,7 тысячи с багажом.

По информации АТОР, из Москвы в Абу-Даби перевозчик будет лутать пять рейсов в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 1 декабря 2022 планируется увеличить частоту полетов — рейсы будут выполняться на ежедневной основе.

Ранее в ноябре власти ОАЭ отменили большинство ковидных ограничений для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно нововведениям, для посещения общественных мест Al Hosn, он же Green Pass, больше не требуется. Кроме того, необязательным становится ношение масок во всех учреждениях открытого и закрытого типа.

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Валентина Процкова
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