Роналду каждый день говорил со своими детьми о смерти их новорожденного брата

The Sun: Криштиану Роналду признался, что каждый день говорит с детьми об их умершем брате

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что говорит со своими детьми об их умершем новорожденном брате каждый день. Он заявил об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану, сообщает The Sun.

В апреле 37-летний Роналду и его невеста, 28-летняя модель Джорджина Родригес, стали родителями в очередной раз: у них родилась дочь Белла. Мальчик по имени Анхель, который был близнецом Беллы, не выжил.

По словам футболиста, когда Родригес вернулась из больницы, дети начали спрашивать, где второй ребенок. Старшему сыну, 12-летнему Криштиану-младшему, отец рассказал о смерти Анхеля сразу и плакал вместе с мальчиком в его спальне. С младшими детьми пара выдержала паузу. «Собираясь вокруг стола, малыши начинали спрашивать — мама, а где второй ребенок... Спустя неделю я сказал: давай говорить прямо, будем с детьми честными, скажем: Анхель, так его зовут, отправился на небеса», — поделился воспоминаниями спортсмен.

Через шесть месяцев после смерти новорожденного об Анхеле не забывают, уточнил Роналду. «Дети все понимают, как-то мы ссорились за столом, и ребенок говорит: "Я сделал это для Анхеля". И показывает на небо. Мне нравится, что он остается частью их жизни. Врать детям я не буду, я говорю правду, а это трудно», — заключил футболист.

В интервью Роналду также назвал худшим моментом своей жизни смерть новорожденного сына. Он назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители, и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Кроме маленькой Беллы, футболист воспитывает общую с Джорджиной пятилетнюю дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей — пятилетних Еву и Матео и 12-летнего Криштиану-младшего.