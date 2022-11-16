Роналду рассказал о худшем моменте в своей жизни

Форвард Криштиану Роналду назвал худшим моментом своей жизни смерть новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал смерть новорожденного сына худшим моментом в своей жизни. Его слова приводит в Twitter журналист Пирс Морган.

«Возможно, тот период был сложнейшим в моей жизни. И для меня, и для моей семьи, в первую очередь, для Джорджины [Родригес]», — поделился футболист. Роналду отметил, что они с невестой не понимали, почему это произошло с ними.

Роналду рассказал о смерти ребенка 18 апреля. Он назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители, и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Футболист сообщил, что Родригес ждет двойню, в декабре прошлого года. У пары должны были родиться мальчик и девочка.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.