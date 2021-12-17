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Спорт

Роналду раскрыл пол будущей двойни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл пол будущей двойни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл пол будущей двойни. Об этом он сообщил в Instagram.

У него и модели Джорджины Родригес будут девочка и мальчик. Футболист выложил видео, на котором его дети лопают шары, и из них вылетают розовые и голубые конфетти. «Где начинается жизнь и никогда не кончается любовь», — подписал ролик Роналду.

Игрок МЮ сообщил о беременности невесты 28 октября. Он выложил совместную фотографию, на которой виден снимок УЗИ. «Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви, и мы не можем дождаться встречи», — гласила подпись к снимку.

30 сентября стало известно, что мать Роналду Долореш Авейру выступила против свадьбы сына, заявив, что Родригес интересуют только деньги футболиста. По мнению женщины, он все больше отдаляется от семьи, слушая только невесту.

Роналду встречается с Родригес с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Дарья Коршунова
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