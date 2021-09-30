Мать Роналду выступила против свадьбы сына

Cuatro: мать Криштиану Роналду посоветовала ему не жениться на модели Джорджине Родригес

Долореш Авейру, мать нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, посоветовала сыну не жениться на модели Джорджине Родригес. Об этом друг спортсмена сообщил Cuatro.

Авейру выступила против свадьбы сына, заявив, что Родригес интересуют только деньги футболиста. По мнению женщины, Роналду все больше отдаляется от семьи, слушая только невесту. При этом уточняется, что мать футболиста не рассчитывает, что он послушает ее.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

В ноябре 2019 года португальские СМИ сообщили, что Роналду и Родригес сыграли тайную свадьбу в Марокко. Позднее окружение португальца опровергло эту информацию.