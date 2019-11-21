Тайную свадьбу Роналду опровергли

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес не поженились. Об этом сообщает TMZ.

В окружении 34-летнего португальца опровергли новость о тайной свадьбе. 20 ноября сообщалось, что пара узаконила свои отношения, проведя церемонию в Марокко. В журнале Novella 2000 подчеркнули, что на свадьбу якобы не были приглашены фотографы.

В ноябре 2018-го сообщалось о помолвке Родригес и Роналду. За год до этого девушка родила игроку сборной Португалии дочь Алану Мартину. У 34-летнего Роналду есть еще трое детей от двух суррогатных матерей: семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.

Также отмечалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.

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