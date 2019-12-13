Соседка Роналду рассказала о жизни рядом с ним

Элизабет Борель, проживающая в одном районе с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о жизни рядом с португальцем и назвала его идеальным соседом. Слова женщины приводит AS со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Дочь легендарного игрока «Ювентуса» Феличе Бореля описала личную жизнь семьи Роналду. Так, она часто видит его проезжающим на своем Rolls-Royce. Также на улицах элитного района часто катается на скейтборде сын футболиста Криштиану Роналду-младший, при этом, рассказала соседка, его все время сопровождают телохранители.

Девушку форварда Джорджину Родригес также охраняют. Кроме того, ей помогают няни: она и Роналду вместе воспитывают четверых детей.

В ноябре СМИ сообщили, что Роналду и Родригес тайно поженились. Официального подтверждения этому не последовало. Более того, таблоиду TMZ в окружении португальца свадьбу опровергли.

Роналду живет и играет в Турине с лета 2018 года. В составе «Ювентуса» он стал чемпионом Италии. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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