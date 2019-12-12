Наглость фаната взбесила Роналду

Ronaldo was NOT happy with the pitch invader 😳 Фото опубликовано @brfootball

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду разозлился из-за фаната, выбежавшего на поле после матча Лиги чемпионов против «Байера». Видео опубликовано в Instagram-аккаунте BR Football.

Поклонник португальского футболиста попытался сделать с ним селфи и сильно схватил за шею. Наглость фаната явно взбесила Роналду: он отмахнулся от болельщика и недовольно взмахнул рукой. После этого мужчину вывели с поля стюарды.

Встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Роналду отметился победным голом.

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