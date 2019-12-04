Месси рассказал о боли из-за Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Слова спортсмена приводит France Football.

По словам Месси, ему было немного больно, когда Роналду получил пятый «Золотой мяч» и сравнялся с ним по количеству завоеванных наград. «Я больше не один на вершине», — рассказал аргентинец. Месси отметил, что его противостояние с португальцем длится уже десять лет, и это останется в истории.

2 декабря Месси получил «Золотой мяч», вручаемый France Football. Он стал первым в истории футболистом, завоевавшим награду шесть раз за свою карьеру. Месси в голосовании опередил Роналду, защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и его партнера Садио Мане.

В 2018 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Он прервал гегемонию Месси и Роналду, которые получали эту награду на протяжении последних 11 лет.

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