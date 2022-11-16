Стилист раскрыла опасность популярного способа укладки волос в TikTok

Стилист Николь Петти: TikTok-лайфхак с применением лака и утюжка опасен для волос

Стилист онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти раскрыла опасность популярного способа укладки волос в TikTok. Соответствующий комментарий эксперта появился на сайте издания Mirror.

В беседе с журналистами специалист рассказала, что на платформе популярность набирают видеоролики, в которых блогеры распыляют лак на пряди и непосредственно на пластины утюжка. При этом Петти уточнила, что в описании к этим видео говорится, что данный лайфхак поддерживает объем волос на протяжении долгого времени. «Этот способ может быть эффективным, но использование лака для волос до или во время использования термоинструментов может привести к опасным последствиям», — заявила она.

По словам эксперта, подобное использование продукта может испортить сам инструмент для укладки, повредив механизм регулирования температурного режима. Кроме того, в составе лака для волос присутствует спирт, из-за которого пряди могут стать сухими и тусклыми.

Собеседница издания посоветовала использовать упомянутое средство после укладки утюжком. «Распылите лак на волосы на расстоянии 30 сантиметров и расчешите пряди расческой с широкими зубьями, чтобы получить объем и глянцевый блеск», — пояснила она, посоветовав для быстрого смывания лака с волос перед укладкой нанести масло или спрей-кондиционер.

В октябре ученые из Национального института здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) в США раскрыли влияние средств для выпрямления волос на жизнь и здоровье женщин.