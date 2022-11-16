Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 16 ноября 2022Мир

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше на саммите G20

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше и ситуацию на Украине на саммите G20
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pool / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели двусторонние переговоры на полях саммита G20, который проходит на острове Бали. Темы их встречи раскрыли в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили ракетные удары России по Украине и подчеркнули, что их правительства решительно поддерживают Украину», — сообщили в Вашингтоне. По информации службы, политики также обсудили инцидент с ракетой упавшей на территории Польши и выразили поддержку проводящемуся расследованию.

Кроме того, Байден и Сунак затронули тему преодоления климатического кризиса и коснулись в разговоре ряда глобальных вопросов, в том числе вызовов со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что страны G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита, который проходит на индонезийском острове Бали. В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» осудили конфликт на Украине, но признали наличие других позиций по этому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.