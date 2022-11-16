Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше на саммите G20

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше и ситуацию на Украине на саммите G20

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели двусторонние переговоры на полях саммита G20, который проходит на острове Бали. Темы их встречи раскрыли в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили ракетные удары России по Украине и подчеркнули, что их правительства решительно поддерживают Украину», — сообщили в Вашингтоне. По информации службы, политики также обсудили инцидент с ракетой упавшей на территории Польши и выразили поддержку проводящемуся расследованию.

Кроме того, Байден и Сунак затронули тему преодоления климатического кризиса и коснулись в разговоре ряда глобальных вопросов, в том числе вызовов со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что страны G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита, который проходит на индонезийском острове Бали. В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» осудили конфликт на Украине, но признали наличие других позиций по этому вопросу.