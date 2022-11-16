Страны G20 опубликовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита в Индонезии

Страны G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита, который проходит на острове Бали. Его содержание передает ТАСС.

В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» осудили конфликт на Украине, но признали наличие других позиций по этому вопросу. «Большинство членов [G20] резко осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности», — сказано в документе.

Кроме того, страны G20 подтвердили важность зерновой сделки и высказались за продолжение ее реализации всеми участвующими сторонами. «Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной торговле сельскохзяйственной [продукцией] на основе правил ВТО», — указали в заявлении.

«Большая двадцатка» также выступила за выведение гуманитарной деятельности из-под действия санкций. Страны-члены группы призвали международное сообщество поддержать эту цель, в том числе посредством усилий в ООН.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20. Глава турецкого государства понадеялся на продление договоренностей по зерну.