Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 16 ноября 2022Мир

Страны G20 опубликовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита в Индонезии

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Страны G20 одобрили совместную декларацию по итогам саммита, который проходит на острове Бали. Его содержание передает ТАСС.

В итоговом коммюнике страны «Большой двадцатки» осудили конфликт на Украине, но признали наличие других позиций по этому вопросу. «Большинство членов [G20] резко осудило войну на Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности», — сказано в документе.

Материалы по теме:
Хотели как лучше. Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
Хотели как лучше.Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
7 ноября 2022
Заложники алгоритмов. Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Заложники алгоритмов.Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Сегодня

Кроме того, страны G20 подтвердили важность зерновой сделки и высказались за продолжение ее реализации всеми участвующими сторонами. «Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной торговле сельскохзяйственной [продукцией] на основе правил ВТО», — указали в заявлении.

«Большая двадцатка» также выступила за выведение гуманитарной деятельности из-под действия санкций. Страны-члены группы призвали международное сообщество поддержать эту цель, в том числе посредством усилий в ООН.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20. Глава турецкого государства понадеялся на продление договоренностей по зерну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили подразделения ВСУ под Артемовском
«Аэрофлот» запустит рейсы в Таиланд, Турцию и Индию из российских регионов
Токаев призвал граждан Казахстана избрать «наемного менеджера» на выборах
В Москве охранник избил подростка и попал на видео
На Украине оценили ущерб от ракетных атак
Стилист раскрыла опасность популярного способа укладки волос в TikTok
В России рассказали об испытании «самолета Судного дня»
В МИД России назвали ничтожной резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине
Российского шоумена приговорили к семи годам колонии за педофилию
Приписавший себе минно-взрывную травму в ходе СВО водитель получил условный срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.