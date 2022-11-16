Эрдоган заявил о планах поговорить с Путиным после саммита G20

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку после саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20, который проходит на острове Бали. Его слова передает ТАСС.

Глава турецкого государства понадеялся на продление договоренностей по зерну. «Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным, никаких проблем нет. Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех», — высказался он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран НАТО в обсуждении пришли к выводу о непричастности Москвы к инциденту с упавшими в Польше ракетами. «Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — добавил он.