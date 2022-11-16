Телеведущая Виктория Боня заявила, что воры украли из ее квартиры один сапог бренда Gucci

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня раскрыла детали пережитого ограбления ее квартиры в Монако. Соответствующие видео появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость заявила, что воры украли шкатулку с бижутерией российского бренда, отложив в сторону золотую серьгу с бриллиантами. Кроме того, они унесли с собой один сапог люксовой марки Gucci и сейф, который был пустым. «Как же долго они его тягали, потели, старались», — иронично высказалась телезвезда в сторис.

Известно, что Боня во время ограбления пребывала на отдыхе во Франции. По словам знаменитости, из-за этого ей пришлось раньше вернуться домой из поездки.

В сентябре певицу Нюшу ограбили в Испании. Поп-исполнительница рассказала, что отправилась изучать достопримечательности Барселоны, оставив арендованный автомобиль на парковке. По возвращении она обнаружила, что грабители вынесли из машины все ее личные вещи.