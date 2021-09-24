Беременную певицу Нюшу ограбили в Испании

Беременную певицу Анну Шурочкину, выступающую под псевдонимом Нюша, ограбили во время отдыха в Испании. Об этом звезда сообщила журналистам портала Starhit.

Инцидент произошел в Барселоне, куда 31-летняя знаменитость отправилась вместе с семьей. Поп-исполнительница рассказала, что отправилась изучать достопримечательности города, оставив арендованный автомобиль на парковке. По ее словам, по возвращении она обнаружила, что грабители вынесли из машины все ее личные вещи.

«Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы (...) Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты, но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — посетовала Нюша.

В консульстве певице и ее родственникам выдали временные документы. «Я отношусь к таким вещам философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать», — заключила исполнительница.

В середине июля стало известно, что Нюша беременна вторым ребенком. Артистка уже воспитывает дочь от супруга, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. Первенец женщины появился на свет в ноябре 2018 года. Новорожденная девочка была названа Симбой.