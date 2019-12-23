Нюша назвала ребенка в честь Симбы из «Короля Льва» и стала объектом насмешек

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, стала объектом насмешек из-за того, что назвала свою дочь Симбой. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте журнала HELLO!

На странице появился снимок обложки издания, на котором звезда изображена вместе с дочерью. «Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO!» — говорится в публикации.

Подписчики с насмешкой отнеслись к новости об имени дочери исполнительницы. «Симба!!! Совсем ку-ку....» — возмутилась пользовательница lesia_usa. «Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга», — отметила maria_mash. «Понятно теперь почему держали имя в секрете!!!!!! Маразм крепчал», — отреагировала melkina_tatiana. Многие также с сарказмом задавали вопрос о том, почему Нюша не дала ребенку имя Пумба.

Как сообщает РИА Новости, в ответ на критику певица заявила, что «такого сочетания ни у кого нет». «Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя», — пояснила Нюша.

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