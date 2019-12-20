Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в ходе шоу «Ходят слухи» рассказала о домогательствах продюсера-педофила. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.

Артистка вспомнила, что в 12-13 лет отправилась с отцом на кастинг. Во время встречи продюсер попросил отца оставить его наедине с исполнительницей, объяснив, что ему надо понять, как она ведет себя без взрослых. «Мы разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я об этом тоже была наслышана, что во время кастинга раздеваются до купальника, чтобы могли посмотреть, как ты сейчас выглядишь, нужно ли тебе заниматься спортом, худеть. Чтобы оценить твою физическую форму. Но он попросил раздеться догола. Сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее белье», — поделилась исполнительница.

По словам Нюши, продюсер уверял, что ему можно доверять. Он добавил, что к нему стоит относиться как к доктору и ничего не стесняться. Певица призналась, что долгое время не могла никому рассказать об этой истории. «Это оставило серьезные психологические расстройства, которые я, к счастью, чуть позже проработала сама», — отметила она.

В марте певица Глюкоза рассказала, что в 14 лет тоже встретила педофила. Она добавила, что с ней была мать, которая смогла ее защитить.

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