Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 16 ноября 2022Мир

США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине

Американский генерал допустил, что зимой будет возможность разрешения конфликта на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США считают, что боевые действия на Украине могут замедлиться с наступлением зимы, поэтому в этот срок может появиться «окно» для урегулирования данного конфликта. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

По его словам, в силу погодных условий, тактические операции замедляются. Поэтому президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически.

«Поэтому, если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», — сказал Милли.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. По его словам, в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого Зеленский сделал юридически невозможным ведение переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине
Пентагон сообщил об отсутствии электричества у четверти населения Украины
МИД отреагировал на обвинения России в ракетном инциденте в Польше
Зеленский заявил об отсутствии контактов между Киевом и Минском
Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше
Шольц отказался верить в победу Трампа на выборах в 2024 году
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.