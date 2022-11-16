США назвали возможные сроки разрешения конфликта на Украине

Американский генерал допустил, что зимой будет возможность разрешения конфликта на Украине

США считают, что боевые действия на Украине могут замедлиться с наступлением зимы, поэтому в этот срок может появиться «окно» для урегулирования данного конфликта. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

По его словам, в силу погодных условий, тактические операции замедляются. Поэтому президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически.

«Поэтому, если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», — сказал Милли.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. По его словам, в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого Зеленский сделал юридически невозможным ведение переговоров.