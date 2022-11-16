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14:19, 16 ноября 2022Путешествия

Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности

В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности с 10 ноября

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Международный аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности с четверга, 10 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заявление сотрудника пресс-службы авиагавани.

«Согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в настоящее время на территории Домодедово осуществляются все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта.

16 ноября сообщалось, что в трех столичных авиагаванях впервые введен режим повышенной угрозы теракта. Ространснадзор уведомил администрации Шереметьево, Домодедово и Внуково о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.

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Валентина Процкова
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