В Домодедово подтвердили введение максимального уровня безопасности с 10 ноября

Международный аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности с четверга, 10 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заявление сотрудника пресс-службы авиагавани.

«Согласно распоряжению оперативного штаба Московской области, с 00.00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту "Домодедово" установлен 3-й уровень безопасности», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в настоящее время на территории Домодедово осуществляются все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта.

16 ноября сообщалось, что в трех столичных авиагаванях впервые введен режим повышенной угрозы теракта. Ространснадзор уведомил администрации Шереметьево, Домодедово и Внуково о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.