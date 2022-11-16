Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:20, 16 ноября 2022Экономика

Власти европейской страны запретили вывоз дров

Власти Греции запретили вывоз дров из страны до марта 2023 года на фоне энергокризиса

Фото: Andreas Pajuvirta / Unsplash

На фоне энергокризиса власти Греции запретили вывоз дров и другой продукции лесозаготовки из страны до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает портал «Нафтемпорики».

Поправку о запрете экспорта продукции лесозаготовки внесли во вторник, 15 ноября, в парламент Министерство развития и инвестиций Греции. Свое решение в ведомстве объяснили высокими ценами на эту продукцию и повышенным риском незаконных рубок предстоящей зимой.

Решение подразумевает полный запрет экспорта дров в третьи страны, в частности в государства Европейского союза. При обнаружении случаев незаконного экспорта продукция будет конфискована в пользу государства, а такие поставки будут считаться контрабандой. Такая деятельность повлечет за собой штраф в размере 200 евро за каждый кубический метр лесозаготовительной продукции или лишение свободы на срок не менее одного года.

В Греции, как и в других странах Европы, за год резко выросли цены на электроэнергию, газ и автомобильное топливо. Дрова также подорожали на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщал глава министерства развития и инвестиций Адонис Георгиадис. Цены варьируются в зависимости от дерева: сосновые стоят 140-150 евро за кубометр, из оливы — 170-180 евро за кубометр. Мешок дров стоит 15-16 евро вместо 9-12 евро в 2021 году. Продукцию лесозаготовки для отопления широко используют местные жители, так как во многих домах есть камины, указывает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Греция примерно в 2,5 раза увеличила импорт товаров из России в 2022 году. В основном страна покупала нефть, газ, продукты их переработки и необработанный алюминий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
Макрон счел невозможным определить ответственных за инцидент с ракетами в Польше
В сети вспомнили об исчезновении жены основателя ДНР в 2018 году
Альварес захотел подраться с Усиком
Раскрыто состояние впавшего в кому после купания в бассейне школьника из ХМАО
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с президентом Кубы
Минтруд оценил темпы роста зарплат россиян
22-летнего вербовщика боевиков для Сирии осудили в России на 16 лет
В России объяснили реакцию Зеленского и НАТО на упавшие в Польше ракеты
Грабитель побежал справлять нужду и попался полиции на унитазе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.