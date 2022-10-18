Европейская страна увеличила импорт российских товаров на 137 процентов

Греция увеличила импорт российских товаров на 137 процентов в 2022 году

Греция примерно в 2,5 раза увеличила импорт товаров из России в 2022 году. Об этом сообщило статистическое управление этой европейской страны Elstat.

Стоимость импорта с января по август составила 5,727 миллиарда евро. Показатель взлетел на 137,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2022-го импорт из России был равен 1,207 миллиарда евро, что на 178,3 процента больше, чем в августе 2021 года.

В основном Греция покупала нефть, газ, продукты их переработки и необработанный алюминий. Экспорт из Греции в Россию с января по август упал на 33,8 процента. По данным Elstat, общая стоимость импорта в Грецию из России за весь 2021 год была 4,302 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля текущего года. В общей сложности за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31 процент, до 28,4 миллиарда евро по сравнению с 41,1 миллиарда годом ранее. В то же время импорт вырос на 83 процента (121,7 миллиарда против 66,4 миллиарда евро).