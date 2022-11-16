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17:33, 16 ноября 2022Моя страна

В Нальчике провели межрегиональный турнир по дзюдо

В Нальчике провели соревнования по дзюдо, в которых приняли участие 200 спортсменов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Межрегиональные соревнования по дзюдо провели в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в турнире приняли участие 200 юношей в возрасте 15-16 лет. Отмечается, что чемпионат проводили в честь 30-летия спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова, в которой на данный момент обучаются больше 850 детей по всей республике.

Согласно материалу, на открытии соревнований присутствовали ветераны спорта, действующие тренеры, а также те, кто в разные годы занимался указанным видом борьбы. По итогам турнира спортсмены из Кабардино-Балкарии заняли три первых места из девяти возможных. Всем победителям передали кубки и подарки, а тренерам и ветеранам дзюдо вручили почетные грамоты.

В августе сообщалось, что в Карачаево-Черкесии впервые появится собственный большой симфонический оркестр. По словам главы республики Рашид Темрезова, сейчас оркестр состоит из 15 музыкантов, однако в дальнейшем он будет расширен, и ему присвоят статус симфонического.

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Майя Пономаренко
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