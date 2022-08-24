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В Карачаево-Черкесии впервые появится симфонический оркестр

Большой симфонический оркестр впервые создадут в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии впервые появится собственный большой симфонический оркестр. Об этом в среду, 24 августа, заявил глава республики Рашид Темрезов, передает «Интерфакс».

«Нами создан на базе государственной филармонии камерный оркестр, состоящий из 15 музыкантов. (...) Камерный оркестр — это первый этап создания симфонического оркестра», — заявил глава региона.

По его словам, в дальнейшем этот оркестр будет расширен, и ему присвоят статус симфонического. В настоящее время власти республики активно работают над привлечением в коллектив новых музыкантов, отметил Темрезов.

Уже существующий камерный оркестр состоит в основном из молодых исполнителей. Коллектив уже успел дать несколько концертов и поучаствовать в фестивале «Другой звук — Классика под звездами». В настоящее время музыканты работают над новой программой, с которой отправится осенью по всем районам КЧР.

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Варвара Кошечкина
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