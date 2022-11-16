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10:17, 16 ноября 2022Мир

Президент Польши назвал инцидент с упавшими ракетами единичным

Президент Польши Дуда считает, что инцидент с упавшими ракетами единичен и не повторится

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши убеждены, что взрыв ракеты на востоке Польши — это единичный случай, который не должен повториться. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, цитату приводит ТАСС.

«Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем», — считает политик.

О том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы, стало известно вечером 15 ноября. Пока польские власти на раскрыли их принадлежность. В результате инцидента два человека погибли.

Сообщение распространилось на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает эти слова и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.

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Виктория Кондратьева
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