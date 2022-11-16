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12:14, 16 ноября 2022Бывший СССР

Жителей Украины предупредили о длительных отключениях электричества

«Укрэнерго» призвало жителей страны подготовиться к длительным отключениям электричества

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На Украине ожидается увеличение длительности аварийных отключений электроэнергии, жителей страны призвали заранее подготовиться к таким изменениям. Соответствующее сообщение было размещено в среду в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заблаговременно зарядите устройства и пауэрбанки, чтобы быть на связи с родными», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что 15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины.

Сообщалось о разрушении объектов генерации и системы передачи электроэнергии. В связи с этим в стране была объявлена воздушная тревога и введены аварийные отключения электричества, продолжающиеся по сей день.

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Алина Хасанбекова
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