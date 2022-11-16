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20:56, 16 ноября 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в популярном курортном штате США

Florida.Realestate: спрос россиян на жилье во Флориде в октябре 2022 года рекордно вырос

Фото: Denys Kostyuchenko / Unsplash

В октябре 2022 года спрос на покупку недвижимости в американском штате Флорида со стороны граждан России подскочил на 61,67 процента относительно сентября. Положительная динамика стала рекордной за последние два года. О том, что россияне бросились скупать жилье в популярном курортном штате, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Несмотря на наблюдаемый рост, параметр за десятый месяц нынешнего года оказался на 2,91 процента ниже, чем в тот же месяц предыдущего года. По сравнению с октябрем 2020-го в 2022-м число запросов со стороны россиян выросло на 28,06 процента. Кроме того, за период с января по октябрь текущего года количество запросов, связанных с приобретением недвижимости во Флориде, было на 10,28 процента меньше, чем в те же месяцы прошлого года.

В ноябре эксперты портала Florida.Realestate определили, что стоимость наиболее бюджетной квартиры в штате Флорида в США, доступной для покупки, составила 15,4 миллиона рублей. За указанные средства удастся приобрести лофт в Майами площадью 70 квадратных метров с двумя спальнями и гостиной, совмещенной с кухней, в шаговой доступности от пляжа.

Полина Кислицына
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