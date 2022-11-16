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15:31, 16 ноября 2022Экономика

Ford приготовился к массовый увольнениям

Financial Times: Ford может сократить до 40 процентов сотрудников

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Концерн Ford может сократить до 40 процентов сотрудников из-за начала массового производства электромобилей. О готовящихся массовых увольнениях узнал Financial Times.

По словам руководителя компании Джима Фарли, для производства электромобилей требуется намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Для их сборки нужно меньше деталей, пояснил он. Ford хочет получать с продаж электрокаров не менее 50 процентов от общей выручки к 2030 году.

Фарли добавил, что концерн планирует расширить собственное производство деталей и привлечь новых поставщиков. В августе Ford уволил три тысячи сотрудников.

Ford ушел с российского рынка 26 октября. Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру. При этом за американским автогигантом остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение пяти лет.

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Платон Щукин
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