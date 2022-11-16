Украину обвинили в поставках запрещенных боеприпасов Азербайджану

Сенатор США Менендес сообщил, что Киев поставил Баку применявшийся в Карабахе белый фосфор

Киев поставлял Баку боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. В торговле запрещенными боеприпасами Украину обвинил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает ТАСС.

«К сожалению, [эти боеприпасы были] поставлены Украиной», — заявил сенатор о поставках в ходе слушаний в комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана.

Нынешнее международное законодательство относит боеприпасы с белым фосфором в раздел запрещенных в том случае, когда его применение может сопровождаться жертвами среди мирного гражданского населения. Некоторые правозащитные организации относят этот тип боеприпасов к химическому оружию.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши. Примечательно, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в применении боеприпасов с белым фосфором.