Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:20, 16 ноября 2022Бывший СССР

Украину обвинили в поставках запрещенных боеприпасов Азербайджану

Сенатор США Менендес сообщил, что Киев поставил Баку применявшийся в Карабахе белый фосфор

Фото: Shutterstock

Киев поставлял Баку боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. В торговле запрещенными боеприпасами Украину обвинил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает ТАСС.

«К сожалению, [эти боеприпасы были] поставлены Украиной», — заявил сенатор о поставках в ходе слушаний в комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана.

Нынешнее международное законодательство относит боеприпасы с белым фосфором в раздел запрещенных в том случае, когда его применение может сопровождаться жертвами среди мирного гражданского населения. Некоторые правозащитные организации относят этот тип боеприпасов к химическому оружию.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши. Примечательно, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в применении боеприпасов с белым фосфором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украину обвинили в поставках запрещенных боеприпасов Азербайджану
В США объяснили отказ полностью рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Слоны насмерть затоптали двух родственниц и покалечили их односельчанку
Сыгравшая женщину-кошку в «Бэтмене» Зои Кравиц назвала причину развода с мужем
Москвичка познакомилась с лжегенералом ФСБ и отдала ему свою машину
Блогерша показала себя до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
Шольц выразил надежду на проигрыш Трампа на президентских выборах в США
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Верховная Рада призвала исключить Россию из G20
Стало известно о задержании двух человек вместе с замглавы Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.