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15:57, 16 ноября 2022Россия

Горящую крышу российской жилой многоэтажки показали на видео

Очевидцы сняли на видео горящую крышу жилой многоэтажки в Махачкале

В Махачкале загорелась кровля многоэтажного дома, местные жители сняли происходящее на видео. Кадры очевидцев с места в среду, 16 ноября, публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

ЧП произошло в микрорайоне Новый поселок на улице Акушинского. По предварительным данным, причиной пожара стал сильный ветер — он принес искру, и старая, покрытая смолой крыша вспыхнула.

На опубликованной записи видны большой столб дыма и языки пламени.

На данный момент пламя уже потушено. Никто из местных жителей не пострадал, уточняет Mash Gor.

14 ноября на заводе «Зингер» в подмосковном Подольске произошел мощный пожар, его площадь достигала 2,5 тысячи квадратных метров.

Евгения Куликова
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