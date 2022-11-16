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09:23, 16 ноября 2022Мир

Стали известны позиции Шольца и Байдена по инциденту с ракетами в Польше

Эрдоган заявил, что Байден опроверг причастность России к падению ракеты в Польше
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден выразили мнение о причастности России к инциденту с ракетами, упавшими на территории Польши. Их слова передал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты России», — заявил турецкий политик.

Ранее стала известна позиция Анкары в связи с инцидентом. По его словам, турецкая сторона уважает мнение Москвы, которая заявила о своей непричастности к произошедшему.

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Анастасия Заикина
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