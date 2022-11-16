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20:42, 16 ноября 2022Забота о себе

Звезда «Бригады» назвал себя феминистом и заявил о невозможности равноправия

Звезда «Бригады» Павел Майков заявил, что равенство полов недостижимо из-за мужчин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Звезда сериалов «Бригада» и «Девушки с Макаровым» Павел Майков заявил, что идея равноправия мужчин и женщин прекрасна, но в реальности недостижима. Причина, по его словам, в том, что с мужчинами сложно договориться, пишет издание Starhit.

Майков рассказал, что не поддерживает концепцию патриархата как формы социальной организации общества, и даже назвал себя феминистом. Актер утверждает, что всецело разделяет идеи о равенстве полов, но в то же время уверен в невозможности их реализации. «Прожив свои 47 лет, я понял, что мир не сможет быть гендерно эквивалентен. Женщины с мужчинами не договорятся, мужики не дадут. Мужики — это же злобные твари», — объяснил он.

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Майков признался журналистам издания, что он уже много лет счастливо женат. Свою супругу, актрису Марию Саффо, он очень уважает, доверяет ей и никогда не пытается самоутверждаться за ее счет. Артист сказал, что они с женой совпали, как кусочки пазла, и секрет их счастливого брака на протяжении 16 лет прост: любовь и внимание друг к другу.

Ранее актеру театра и кино, звезде сериала «Бригада» Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. На протяжении нескольких дней артиста беспокоили головные боли и постоянная тошнота, после чего его супруга, актриса Елена Лядова, вызвала скорую помощь.

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Наталья Обрядина
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