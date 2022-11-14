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14:16, 14 ноября 2022Культура

Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность

Звезде «Бригады» Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российскому актеру театра и кино, звезде сериала «Бригада» Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, на протяжении нескольких дней актера беспокоили головные боли и постоянная тошнота, однако он отказывался от госпитализации.

Супруга Вдовиченкова, актриса Елена Лядова, вызвала скорую помощь. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз: вертебро-базилярная недостаточность. При таком заболевании уменьшается кровоснабжение в системе артерий, вследствие чего нарушается питание и функционирование головного мозга.

Звезда «Бригады» отказался ехать в больницу. Врачи настоятельно рекомендовали ему пройти полное обследование.

Ранее стало известно, что российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вновь госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы.

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Анастасия Астахова
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