Звезде «Бригады» Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность

Российскому актеру театра и кино, звезде сериала «Бригада» Владимиру Вдовиченкову диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, на протяжении нескольких дней актера беспокоили головные боли и постоянная тошнота, однако он отказывался от госпитализации.

Супруга Вдовиченкова, актриса Елена Лядова, вызвала скорую помощь. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз: вертебро-базилярная недостаточность. При таком заболевании уменьшается кровоснабжение в системе артерий, вследствие чего нарушается питание и функционирование головного мозга.

Звезда «Бригады» отказался ехать в больницу. Врачи настоятельно рекомендовали ему пройти полное обследование.

Ранее стало известно, что российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вновь госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы.