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12:11, 16 ноября 2022Силовые структуры

Бизнесмена на Mercedes застрелили в Московской области

В Домодедово в автомобиле Mercedes-Benz застрели предпринимателя

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В подмосковном Домодедово возбудили уголовное дело по факту убийства 63-летнего предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

15 ноября на улице Ореховая нашли убитым в салоне машины Mercedes-Benz бизнесмена. По предварительным данным, мужчину убили выстрелом в голову. Причастные к преступлению пока не найдены. Устанавливаются обстоятельства смерти потерпевшего. Погибшим, по данным РЕН ТВ, является генеральный директор ОАО «Инфорком» Александр Русецкий, организация которого занимается в Домодедово продажей запчастей для автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили в иномарке тело мужчины с огнестрельными ранениями.

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Илона Палей
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