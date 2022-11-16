НАСА впервые запустило лунную сверхтяжелую ракету SLS

НАСА: впервые запущена сверхтяжелая ракета SLS с лунным кораблем Orion

Со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая должна доставить космический корабль Orion на окололунную орбиту. Прямая трансляция мероприятия ведется НАСА на YouTube.

Пуск состоялся в 09:47 по московскому времени в рамках миссии Artemis I, согласно которой Orion более 25 суток будет находиться в космосе. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.

В рамках Artemis I планируется проверить работоспособность основных систем Orion на окололунной орбите, а также вход в атмосферу Земли, спуск и приводнение спускаемой капсулы космического корабля.

В ноябре НАСА сообщало о переносе миссии Artemis I из-за шторма во Флориде.

В мае главный аудитор НАСА Пол Мартин сообщил, что стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов.