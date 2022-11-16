Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 16 ноября 2022Мир

Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет

Глава МИД Польши Рау и посол России Андреев отказались пожать руки после падения ракет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи отказались пожать руки. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TV Republika.

Как отметил Ясина, между послом России и главой польского МИД состоялся «очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий». Он добавил, что встреча продлилась четыре минуты

По словам пресс-секретаря польского МИД, Рау вручил Андрееву ноту, описывающую «наш взгляд [взгляд Польши] на ситуацию» , связанную с падением ракет. Сообщается, что ноту польской стороны «господин посол принял к сведению и покинул МИД».

Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО
Норвежский нацист записался в «Иностранный легион» на Украине
В США усомнились в популярности Трампа у республиканцев
Проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль
Шольц призвал воздержаться от поспешных выводов в ситуации с ракетой в Польше
Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет
Генштаб Польши заявил о невозможности ПВО защитить всю территорию страны
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ
Дерипаска оценил перспективы дефолта в США
Глава МВД заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.