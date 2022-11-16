Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет

Глава МИД Польши Рау и посол России Андреев отказались пожать руки после падения ракет

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и посол России Сергей Андреев во время ночной встречи отказались пожать руки. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TV Republika.

Как отметил Ясина, между послом России и главой польского МИД состоялся «очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий». Он добавил, что встреча продлилась четыре минуты

По словам пресс-секретаря польского МИД, Рау вручил Андрееву ноту, описывающую «наш взгляд [взгляд Польши] на ситуацию» , связанную с падением ракет. Сообщается, что ноту польской стороны «господин посол принял к сведению и покинул МИД».