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00:25, 16 ноября 2022Мир

Армия Польши повысила боеготовность некоторых воинских частей

ВС Польши повысили боеготовность ряда частей на фоне падения ракет на территории страны

Фото: @MON_GOV_PL / Twitter

Вооруженные силы Польши повысили боевую готовность некоторых воинских частей на фоне инцидента с упавшими на территории страны ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Какие части польской армии повысили уровень боеготовности, не уточняется.

Вечером 15 ноября польские власти и СМИ заявили о падении в районе Пшеводува якобы российских ракет, в результате чего произошли взрывы, повлекшие гибель двух человек. Минобороны России назвало эти заявления провокацией, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве также подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

По версии российского военного эксперта Алексея Леонкова, упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.

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Варвара Кошечкина
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