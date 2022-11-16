Армия Польши повысила боеготовность некоторых воинских частей

ВС Польши повысили боеготовность ряда частей на фоне падения ракет на территории страны

Вооруженные силы Польши повысили боевую готовность некоторых воинских частей на фоне инцидента с упавшими на территории страны ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Какие части польской армии повысили уровень боеготовности, не уточняется.

Вечером 15 ноября польские власти и СМИ заявили о падении в районе Пшеводува якобы российских ракет, в результате чего произошли взрывы, повлекшие гибель двух человек. Минобороны России назвало эти заявления провокацией, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве также подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

По версии российского военного эксперта Алексея Леонкова, упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.