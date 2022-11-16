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09:44, 16 ноября 2022Бывший СССР

На Украине оценили ущерб от ракетных атак

Глава МВД Украины Монастырский заявил, что ракетные атаки нанесли ущерб около 30 объектам

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

Глава МВД Украины Денис Монастырский оценил ущерб страны, нанесенный ракетными ударами. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, в результате атак пострадали около 30 объектов. Он добавил, что на местах попаданий работают сотрудники полиции, которые проводят осмотры места событий, а также собирают остатки ракет, которыми были обстреляны здания.

«Действительно, можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО (системы противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») сработало», — заявил он.

Ранее стало известно примерное количество жителей Украины, оставшихся без электричества. Президент страны Владимир Зеленский уточнил, что около десяти миллионов граждан теперь не могут потреблять электроэнергию.

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Алевтина Запольская
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