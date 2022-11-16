На Украине оценили ущерб от ракетных атак

Глава МВД Украины Монастырский заявил, что ракетные атаки нанесли ущерб около 30 объектам

Глава МВД Украины Денис Монастырский оценил ущерб страны, нанесенный ракетными ударами. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, в результате атак пострадали около 30 объектов. Он добавил, что на местах попаданий работают сотрудники полиции, которые проводят осмотры места событий, а также собирают остатки ракет, которыми были обстреляны здания.

«Действительно, можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО (системы противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») сработало», — заявил он.

Ранее стало известно примерное количество жителей Украины, оставшихся без электричества. Президент страны Владимир Зеленский уточнил, что около десяти миллионов граждан теперь не могут потреблять электроэнергию.