Зеленский заявил о 10 миллионах оставшихся без электричества украинцах

Владимир Зеленский заявил, что около 10 миллионов украинцев остались без электричества

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что около десяти миллионов граждан остались без электричества после массовых взрывов, которые прогремели 15 ноября сразу в нескольких регионах страны.

«Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества», — написал украинский лидер.

15 ноября стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.