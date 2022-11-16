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01:48, 16 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о 10 миллионах оставшихся без электричества украинцах

Владимир Зеленский заявил, что около 10 миллионов украинцев остались без электричества
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что около десяти миллионов граждан остались без электричества после массовых взрывов, которые прогремели 15 ноября сразу в нескольких регионах страны.

«Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества», — написал украинский лидер.

15 ноября стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

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Марина Совина
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