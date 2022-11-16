Украинскому городу вернули польское название

На Украине Новоград-Волынский переименовали в Звягель, так город назывался при Польше

Верховная Рада Украины переименовала Новоград-Волынский, расположенный в 200 километрах к западу от Киева, в Звягель, передает Telegram-канал «Политика страны». Такое название город носил во времена Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.

За изменение названия высказались 260 из 345 украинских парламентариев. Еще в июне 2022 года депутаты местного собрания тогда еще Новограда-Волынского выступили с идеей переименования своего города.

Звягель вошел в состав России в 1793 году, а двумя годами позже императрица Екатерина Великая переименовала его в Новоград-Волынский, сделав центром образованной Волынской губернии.

Еще до начала спецоперации России, летом 2021 года, Верховная Рада решила переименовать иной населенный пункт, расположенный в Донецкой области. Так поселок городского типа Новгородское стал Нью-Йорком.

