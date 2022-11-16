Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:54, 16 ноября 2022Культура

Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой

Брэда Питта засняли на концерте Боно с новой девушкой Инес де Рамон

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Голливудского актера Брэда Питта заметили на концерте лидера U2 Боно с новой девушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранницей 58-летнего артиста оказалась 29-летняя Инес де Рамон — тренер и бывшая жена актера сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли. Пару засняли, когда они разговаривали, находясь около лос-анжджелесского театра «Орфей».

Инес Де Рамон родом из Нью-Джерси. В 2013 году она окончила университет в Женеве, а позднее возглавляла оптовый отдел ювелирной компании Anita Ko Jewelry. Она вышла замуж за Уэсли в 2019, несколько месяцев назад пара рассталась.

В октябре Питт рассказал в интервью газете Financial Times, как переживал развод с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.

Питт и Джоли поженились в 2014 году. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Украина признала работу ПВО вблизи места падения ракет в Польше
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Спросу на новостройки предсказали резкий рост
Брэда Питта заметили на концерте с новой девушкой
Смертельно больной телеведущий назвал причину скрывать свой диагноз от детей
Маск призвал неготовых к «хардкорным» изменениям Twitter сотрудников уволиться
Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP
Девушка сделала макияж и укладку перед родами и стала объектом насмешек в сети
Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»
Посол Польши вызван в МИД России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.