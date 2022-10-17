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16:40, 17 октября 2022Культура

Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли

Брэд Питт рассказал, что пережить развод с Анджелиной Джоли ему помогло искусство

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американский актер Брэд Питт рассказал в интервью газете Financial Times, как переживал развод с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души. «Наше общее [с друзьями] страдание было комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости», — заявил Брэд.

Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго. Актер решил также попробовать себя в этом ремесле. «Я всегда хотел быть скульптором, хотел попробовать это. Было тяжело после развода, но я нашел себя», — вспомнил актер о жизненном этапе после разрыва.

По словам Питта, после развода он много анализировал свои ошибки. «Я смотрел на свою жизнь и работал над тем, чтобы научиться брать ответственность за все, что в ней происходит. Я искал свои ошибки, искал неудачи. В итоге произошло то, что я называю полной инвентаризацией себя: я стал по-настоящему честным с собой и научился смотреть на ситуацию глазами тех, кого я, возможно, когда-либо обидел», — заключил он.

Питт и Джоли поженились в 2014 году, свой роман они подтвердили в 2006-м. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса.

У Питта и Джоли трое приемных детей Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов трое биологических детей Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее в сети появилось эмоциональное письмо Джоли Питту.

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Дениза Мацаева
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