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15:54, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне

В Генштабе ВС Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Милитаризация Польши указывает на подготовку республики к наступательной войне. Об этом заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска, передает БЕЛТА.

Он уличил Польшу в подготовке наступательных действий и предположил, что развернутые в сопредельных с Белоруссией странах подразделения НАТО «могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника».

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Алевтина Запольская
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