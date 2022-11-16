В Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне

В Генштабе ВС Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне

Милитаризация Польши указывает на подготовку республики к наступательной войне. Об этом заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил на встрече с трудовыми коллективами Бобруйска, передает БЕЛТА.

Он уличил Польшу в подготовке наступательных действий и предположил, что развернутые в сопредельных с Белоруссией странах подразделения НАТО «могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника».