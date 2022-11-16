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14:03, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о нарастающей угрозе со стороны Украины и стран Балтии

В КГБ Белоруссии заявили о нарастающей угрозе со стороны Украины, Польши и стран Балтии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Сергей Теребов заявил, что в настоящее время нарастает угроза со стороны Украины, Польши и стран Балтии. Его слова со встречи с трудовыми коллективами Бобруйска передает БелТа.

«Общественно-политическая обстановка в Беларуси в настоящее время стабильная. В стране обеспечены порядок и безопасность. Но сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины», — сказал он.

Как утверждает Теребов, «беглые» приступили к активной разработке плана силового изменения конституционного строя Белоруссии. По его словам, их целью является лишение легитимности нынешней власти, а также оправдание диверсий и терактов.

Ранее были усилены меры безопасности в 14 районах республики вблизи границы с Украиной. В данных регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения. Помимо этого, в внутренних войсках страны появятся несколько новых подразделений, в том числе по противодействию беспилотникам.

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Кристина Есикова
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