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00:32, 15 ноября 2022Бывший СССР

Власти Белоруссии усилили меры безопасности на границе с Украиной

В Белоруссии усилили меры безопасности в 14 районах на границе с Украиной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Меры безопасности усилены в 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной. Об этом заявил заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кубраков сообщил, что меры безопасности усилены как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Министр добавил, что в этих регионах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.

«Не так давно мы провели учения в городе Ельске, где отработали механизм взаимодействия между госорганами», — уточнил глава МВД Белоруссии.

Кроме этого, в белорусских внутренних войсках появятся несколько новых подразделений, в том числе, по противодействию беспилотникам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина публично отказалась от выполнения Минских соглашений. Он указал, что власти Киева пошли на такой шаг при поддержке их западных кураторов.

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Екатерина Подвигина
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