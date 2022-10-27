Путин заявил об отказе Украины от Минских соглашений

Президент России Путин заявил о публичном отказе Украины от Минских соглашений

Украина публично отказалась от выполнения Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По его словам, украинское руководство пошло на такой шаг при поддержке своих западных кураторов. «Руководитель (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях... Бывший президент [Украины Петр Порошенко] сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходил из того, что они не будут никогда реализованы», — отметил глава государства.

Ранее Путин назвал хамством признание западных стран в финансировании госпереворота на Украине. «Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — заявил президент.