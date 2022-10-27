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18:17, 27 октября 2022Бывший СССР

Путин заявил об отказе Украины от Минских соглашений

Президент России Путин заявил о публичном отказе Украины от Минских соглашений

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Украина публично отказалась от выполнения Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По его словам, украинское руководство пошло на такой шаг при поддержке своих западных кураторов. «Руководитель (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру») сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях... Бывший президент [Украины Петр Порошенко] сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходил из того, что они не будут никогда реализованы», — отметил глава государства.

Ранее Путин назвал хамством признание западных стран в финансировании госпереворота на Украине. «Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — заявил президент.

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Алевтина Запольская
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