Премьер Нидерландов признал важность США

Премьер Нидерландов: Европейские страны могут защитить себя, но только с помощью США

Европейские страны могут защитить себя, однако только при помощи США. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает агентство ANP.

«В последние месяцы мы показали, что вполне способны самостоятельно защищать этот континент. Но, конечно, с помощью американцев», — сказал он.

По словам главы нидерландского правительства, европейские страны в последние годы значительно увеличили свой вклад в НАТО. При этом он отметил, что сохранение членства США в НАТО отвечает интересам Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании саммита НАТО призвал европейские страны больше уважать США. Американский лидер также подчеркнул, что они должны тратить больше денег на оборону.