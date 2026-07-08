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15:57, 8 июля 2026Наука и техника

Названо условие применения Китаем ядерного «убийцы авианосцев»

Defense News: Китай может применить ядерную БРСД DF-17 в случае иностранного вмешательства
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 颐园居 / Wikimedia

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может применить баллистическую ракету средней дальности (БРСД) DF-17 с ядерным оснащением в случае иностранного вмешательства. Условие для возможной атаки назвали в публикации Defense News.

БРСД, которую называют «убийцей авианосцев», недавно показали в сюжете китайского телевидения. Доцент кафедры дипломатии и международных отношений тайваньского университета Тамканг Чэнь Ифань отметил, что Пекин хочет продемонстрировать возможность наносить массированные удары.

Дальность ракеты оценивают в 1,8-2,5 тысячи километров. БРСД доставляет к цели гиперзвуковой планирующий блок DF-ZF. DF-17 может нести обычную или ядерную боевую нагрузку. Считается, что в арсенале Пекина находится 1,3 тысячи ракет.

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«DF-17, являющаяся одним из главных стратегических активов НОАК, скорее всего, будет задействована в самых серьезных сценариях, таких как иностранное военное вмешательство, которое будет воспринято как поддержка независимости Тайваня», — сказал Ифань.

В июне издание 19FortyFive писало, что пуск DF-17 в пустыне Гоби — это послание для Соединенных Штатов.

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