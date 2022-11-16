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15:46, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии обвинили пограничников Польши в создании «нервозности»

Госпогранкомитет Белоруссии обвинил пограничников Польши в создании «нервозности»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские пограничники для создания нервозности оформляют автомобили в пунктах пропуска на границе с Белоруссией не менее двадцати минут, из-за чего образовалась очередь в 750 машин. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо, пишет БелТа.

«Если взять польское направление, то в пункте пропуска "Берестовица" на въезд в Польшу образовалась очередь в 750 машин. Это делается для того, чтобы создать нервозность и показать, какие плохие белорусы. Если раньше польским пограничникам платили премии, чтобы они быстрее оформляли машины, то сейчас у них стоит задача каждую машину оформлять не меньше двадцати минут», — сказал он во время встречи с трудовыми коллективами Бобруйска.

По словам Лаппо, чем больше пограничники Польши затягивают оформление автомобилей, тем больше их благодарят местные власти. Он уточнил, что обстановка на пунктах пропуска с Польшей, Латвией и Литвой сложная.

Ранее Лаппо сообщил, что Украина заминировала приграничные территории с Белоруссией и взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря. Кроме того, как утверждает председатель Госпогранкомитета, население районов вблизи с границей находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

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Кристина Есикова
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