В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Украина подорвала мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Украина заминировала приграничные территории с Белоруссией и взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении», — рассказал Лаппо.

По его словам, население приграничных районов также находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Европа должна закрыть небо над Украиной ради своей безопасности.