Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Украина подорвала мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украина заминировала приграничные территории с Белоруссией и взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на волынском направлении», — рассказал Лаппо.

По его словам, население приграничных районов также находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Европа должна закрыть небо над Украиной ради своей безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о принадлежности упавшей ракеты Украине
Немец несколько раз попытался попасть в Россию из Финляндии без документов
В частной школе в российском городе девятилетнего мальчика ударило током
Премьер Польши пообещал не применять четвертую статью устава НАТО
Германия отказалась вводить бесполетную зону над Украиной
Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности
Малышева раскрыла неожиданную пользу стресса
Рабочий вставил в коллегу шланг, включил компрессор и убил его
В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной
«Часового» НАТО заметили вблизи места падения ракет в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.